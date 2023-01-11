TBMM ve siyaset gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'na katılacak.

(Ankara/14.30)

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Sheraton Otel’deki Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı programlarına iştirak edecek, katılımcılara akşam yemeği verecek.

(Ankara/14.30/09.30/TBMM/19.00)

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/09.30)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB Şura Salonu'nda "Bağımlılığa Birlikte Dur Diyelim" tanıtım programına katılacak.

(Ankara/09.30)

TBMM'den

- İYİ Partinin grup toplantısı yapılacak.

- Genel Kurulda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

- Anayasa ve Adalet Karma Komisyonunda, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlık fezlekeleri ele alınacak.

(TBMM/10.30/14.00/14.30)

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.45)

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Kredi Garanti Fonu desteklerine ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/14.00)

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kamboçya'da ikili temaslarda bulunacak ve Türkiye-Kamboçya Karma Ekonomik Komisyonu'nun 3. Dönem Toplantısı'na katılacak.

(Phnom Penh)

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye-Estonya Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu Toplantısı'na iştirak edecek.

(Tallinn)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2022 Kasım ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini duyuracak.

​​​​​​​(Ankara/10.00)

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 Kasım ayı inşaat maliyet endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zimbabve Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı Frederick Shava ile heyetler arası ve baş başa görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Harare)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Antrenör Buluşması" programı kapsamında Ankara ve çevre illerden katılacak 1000 antrenör ile bir araya gelecek.

(Ankara/14.00)