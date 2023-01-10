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TBMM ve siyaset gündemi

10 Ocak 2022 TBMM ve siyaset gündemi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenecek "Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması" programına katılacak.

(Ankara/14.00) 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Asya Parlamenter Asamblesi 13. Genel Kurulu çalışmalarına iştirak edecek.

(Antalya/10.00) 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

(TBMM/13.30) 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Gölbaşı Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek "Gölbaşı TOKİ Kura Çekimi"ne katılacak.

(Ankara/13.00) 

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Kırtıllar Neşet Ertaş Köy Yaşam Merkezi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Kırşehir/10.30/10.45/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

TBMM'den

- MHP ve HDP'nin grup toplantıları düzenlenecek.

- Genel Kurulda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/10.45/12.45/15.00) Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı sanayi üretim endeksi ile iş gücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. Çavuşoğlu, Pretorya Üniversitesi'ni ziyaret edecek, Maarif Türkiye Çalışmaları Merkezi'nin açılışını gerçekleştirecek.

(Pretorya)

 Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, iki kurum arasında imzalanacak işbirliği protokolüne ilişkin YÖK'te düzenlenecek törene katılacak.

(Ankara/14.00) 

 

 

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