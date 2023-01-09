TBMM ve siyaset gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi'nde Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Sakarya/Ankara/12.00/15.00)

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Antalya'da düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 13. Genel Kurulu'na katılacak.

(Antalya/10.00)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.00)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valiliğince Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen "En İyi Narkotik Polisi Anne" programına katılacak.

(İstanbul/10.30)

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, memur ve emekli maaş artışlarına ilişkin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/10.30)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı metro şantiyesini ziyaret edecek ve basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/09.00)

Türkiye İstatistik Kurumu, finansal yatırım araçlarının Aralık 2022 dönemi reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Afrika ziyareti kapsamında, Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosluğu kançılaryasının açılışını gerçekleştirecek.

(Cape Town/14.00)