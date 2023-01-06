TBMM ve siyaset gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'na katılacak, Dolmabahçe Ofisi'nde Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı'na iştirak edecek.

(İstanbul/14.30/18.00)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan Dudullu-Bostancı Metro Hattı'nın açılış töreni ile Maltepe Sahili'ndeki Çepni Kurultayı'na katılacak.

(İstanbul/11.00/14.00)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, basın toplantısı düzenleyecek, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Manavgat TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde incelemelerde bulunacak.

(Antalya/14.00-17.30)

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret edecek, Eskişehir İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na, Sultandere Köy Yaşam Merkezi ve Gastronomi Atölye Açılışı ve Aile Eğitimi Sertifika Dağıtım Töreni'ne katılacak.

(Eskişehir/10.30/10.45/14.00)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti'nin "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" kapsamında basın toplantısı düzenleyecek, Valiliğin programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelecek.

(Tokat/11.30/14.00)

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Dudullu-Bostancı Metro Hattı'nın açılış törenine iştirak edecek.

(İstanbul/11.00)

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Memur-Sen Genel Merkezi'nde, Memur-Sen Mehmet Akif İnan Ödül Töreni'ne katılacak.

(Ankara/18.00)

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/14.00)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne ziyarette bulunacak.

(Zonguldak/15.00)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Dr. Kadir Topbaş Gençlik ve Spor Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.00/11.00)​​​​​​​

Ticaret Bakanlığı yılın ilk çeyreğine ilişkin dış ticaret beklenti anketini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yeni Cami'nin açılış törenine katılacak.

(İstanbul/13.15)

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Marmara Üniversitesi-Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Maltepe Yerleşkesi'nde, Havacılık Yapısalları ve Optimizasyonları Laboratuvarı Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.30)

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