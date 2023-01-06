TBMM ve siyaset gündemi
6 Ocak 2022 TBMM ve siyaset gündemi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'na katılacak, Dolmabahçe Ofisi'nde Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı'na iştirak edecek.
(İstanbul/14.30/18.00)
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan Dudullu-Bostancı Metro Hattı'nın açılış töreni ile Maltepe Sahili'ndeki Çepni Kurultayı'na katılacak.
(İstanbul/11.00/14.00)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, basın toplantısı düzenleyecek, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Manavgat TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde incelemelerde bulunacak.
(Antalya/14.00-17.30)
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret edecek, Eskişehir İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na, Sultandere Köy Yaşam Merkezi ve Gastronomi Atölye Açılışı ve Aile Eğitimi Sertifika Dağıtım Töreni'ne katılacak.
(Eskişehir/10.30/10.45/14.00)
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti'nin "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" kapsamında basın toplantısı düzenleyecek, Valiliğin programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelecek.
(Tokat/11.30/14.00)
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Dudullu-Bostancı Metro Hattı'nın açılış törenine iştirak edecek.
(İstanbul/11.00)
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Memur-Sen Genel Merkezi'nde, Memur-Sen Mehmet Akif İnan Ödül Töreni'ne katılacak.
(Ankara/18.00)
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması Programı'na iştirak edecek.
(İstanbul/14.00)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne ziyarette bulunacak.
(Zonguldak/15.00)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Dr. Kadir Topbaş Gençlik ve Spor Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/10.00/11.00)
Ticaret Bakanlığı yılın ilk çeyreğine ilişkin dış ticaret beklenti anketini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yeni Cami'nin açılış törenine katılacak.
(İstanbul/13.15)
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Marmara Üniversitesi-Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Maltepe Yerleşkesi'nde, Havacılık Yapısalları ve Optimizasyonları Laboratuvarı Açılış Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/14.30)
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