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TBMM ve siyaset gündemi

4 Ocak 2022 TBMM ve siyaset gündemi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "7. Anadolu Medya Ödülleri" programına iştirak edecek.

(Ankara/12.00/19.00)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Millet Kütüphanesi'nde Süleyman Saim Tekcan Resim Sergisi'nin açılışına katılacak.

(Ankara/14.30) 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00) 

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitimle Yeniden Buluşma" projesi toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/10.00) 

TBMM'den

- İYİ Partinin Meclis Grup toplantısı gerçekleştirilecek.

- Genel Kurulda, Antalya Diplomasi Forumu Vakfı Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/10.30/14.00) 

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nın detaylarını ortak basın toplantısıyla duyuracak.

(Ankara/10.00) 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile Villa Vodno'da, Kuzey Makedonya Ekonomi Bakanı Kreshnik Bekteshi ile Başbakanlık Toplantı Salonu'nda görüşecek.

(Üsküp/10.30/11.25) 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu İl Temsilcileri ile bir araya gelecek.

(Ankara/13.30​​​​​​​) 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

​​(Ankara/14.30)

 

 

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