TBMM ve siyaset gündemi
4 Ocak 2022 TBMM ve siyaset gündemi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "7. Anadolu Medya Ödülleri" programına iştirak edecek.
(Ankara/12.00/19.00)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Millet Kütüphanesi'nde Süleyman Saim Tekcan Resim Sergisi'nin açılışına katılacak.
(Ankara/14.30)
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/11.00)
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitimle Yeniden Buluşma" projesi toplantısına iştirak edecek.
(Ankara/10.00)
TBMM'den
- İYİ Partinin Meclis Grup toplantısı gerçekleştirilecek.
- Genel Kurulda, Antalya Diplomasi Forumu Vakfı Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
(TBMM/10.30/14.00)
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nın detaylarını ortak basın toplantısıyla duyuracak.
(Ankara/10.00)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile Villa Vodno'da, Kuzey Makedonya Ekonomi Bakanı Kreshnik Bekteshi ile Başbakanlık Toplantı Salonu'nda görüşecek.
(Üsküp/10.30/11.25)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu İl Temsilcileri ile bir araya gelecek.
(Ankara/13.30)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.
(Ankara/14.30)
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