TBMM ve siyaset gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Sözleşmeliye Kadro Şöleni" programına katılacak.

(Ankara/14.00)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da katılımıyla Başkanlık tarafından 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Dünden Bugüne Hac Yolculuğu Belgeseli Tanıtım Gecesi"ne iştirak edecek.

(Ankara/19.00)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup Toplantısı'na katılacak.

(TBMM/13.30)

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kızılcahamam TOKİ Çağatay İlkokulu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

TBMM'den

- MHP ve HDP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

- Genel Kurulda, çocuk istismarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması konusunda görüşmeler yapılacak, Antalya Diplomasi Forumu Vakfı'nın kurulmasını içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/10.45/12.45/15.00)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bulgaristan ziyareti çerçevesinde Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Başbakan Gılıb Donev tarafından kabul edilecek, Enerji Bakanı Rosen Hristov ile görüşecek.

(Sofya)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Medipol Üniversitesinde düzenlenecek "Anayasa Mahkemesi Kararlarında Yorum Sempozyumu"nun açılışında konuşacak.

(İstanbul/09.30)