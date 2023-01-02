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TBMM ve siyaset gündemi

2 Ocak 2022 TBMM ve siyaset gündemi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hilton Bosphorus Otel'de 2022 yılı dış ticaret rakamlarının açıklanacağı programa katılacak, AK Parti MYK toplantısına başkanlık edecek.

(İstanbul/12.00/Ankara/15.00) 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Dijital Türkiye 2023 1. Toplantısı"na başkanlık yapacak.

(Ankara/11.30) 

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda "Vefatının 61. Yılı Hatırasına Ahmet Tevfik İleri Anma Programı"na katılacak.

(Ankara/11.00) 

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "TarımCebimde Uygulaması Tanıtım Toplantısı"na iştirak edecek.

(Ankara/10.00) 

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2022 yılı dış ticaret rakamları toplantısına katılacak.

(İstanbul/12.00) 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilyalı futbolcu Pele için düzenlenecek cenaze törenine iştirak edecek.

(Santos) (Fotoğraflı-Görüntülü)

 

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