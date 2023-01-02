TBMM ve siyaset gündemi
2 Ocak 2022 TBMM ve siyaset gündemi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hilton Bosphorus Otel'de 2022 yılı dış ticaret rakamlarının açıklanacağı programa katılacak, AK Parti MYK toplantısına başkanlık edecek.
(İstanbul/12.00/Ankara/15.00)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Dijital Türkiye 2023 1. Toplantısı"na başkanlık yapacak.
(Ankara/11.30)
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda "Vefatının 61. Yılı Hatırasına Ahmet Tevfik İleri Anma Programı"na katılacak.
(Ankara/11.00)
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "TarımCebimde Uygulaması Tanıtım Toplantısı"na iştirak edecek.
(Ankara/10.00)
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2022 yılı dış ticaret rakamları toplantısına katılacak.
(İstanbul/12.00)
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilyalı futbolcu Pele için düzenlenecek cenaze törenine iştirak edecek.
(Santos) (Fotoğraflı-Görüntülü)
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