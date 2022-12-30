TBMM ve siyaset gündemi
30 Aralık 2022 TBMM ve siyaset gündemi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'i resmi törenle karşılayacak, baş başa görüşme ve çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
- Erdoğan, Burhan Felek Salonu'nda Uluslararası İlahiyat Gençlik Buluşması ve İlahiyat Yıldızları Ödül Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/14.15/14.30/15.15/16.30/18.30)
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "2022 Yılı Orman Yangınlarıyla Mücadele Değerlendirme ve Basın Toplantısı"na katılacak.
(Ankara/15.00)
Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı bitkisel üretim istatistikleri ile kasım ayına ilişkin dış ticaret ve hizmet üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazı kıldırarak hutbe irat edecek, Burhan Felek Salonu'nda 3. Uluslararası İlahiyat Gençlik Buluşması ve İlahiyat Yıldızları Ödül Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/13.10/17.00)
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Muharrem Kılıç, Sheraton Otel'de 2022'deki faaliyetlere ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/10.00)
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