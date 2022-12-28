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TBMM ve siyaset gündemi

28 Aralık 2022 TBMM ve siyaset gündemi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00)

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Türk Tarih Kurumundan Tarih Öğretmenlerimize 100. Yıl Armağanı" programına katılacak.

(Ankara/10.00) 

 AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Bayrampaşa İlçe Teşkilat Toplantısı'na iştirak edecek.

(İstanbul/19.30) 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2. Bor Çalıştayı'na katılacak.

(Ankara/10.00) 

Türkiye İstatistik Kurumu, "İç Göç İstatistikleri, 2021" adlı haber bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

 

 

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