TBMM ve siyaset gündemi
28 Aralık 2022 TBMM ve siyaset gündemi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'ne katılacak.
(Ankara/14.00)
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Türk Tarih Kurumundan Tarih Öğretmenlerimize 100. Yıl Armağanı" programına katılacak.
(Ankara/10.00)
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Bayrampaşa İlçe Teşkilat Toplantısı'na iştirak edecek.
(İstanbul/19.30)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2. Bor Çalıştayı'na katılacak.
(Ankara/10.00)
Türkiye İstatistik Kurumu, "İç Göç İstatistikleri, 2021" adlı haber bültenini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
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