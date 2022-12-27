TBMM ve siyaset gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu takdim edecek Sri Lanka Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake, Uruguay Büyükelçisi Hugo Cayrus, İsrail Büyükelçisi Irit Lillian ve Kırgızistan Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev'i ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/14.00/14.45/15.30/16.15)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na başkanlık edecek.

(Ankara/11.00)

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kapadokya Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılış törenine katılacak.

(Nevşehir/11.00)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni doğal gaz keşfinin detaylarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek ve keşifle ilgili sunum yapılacak.

(Ankara/10.00)

Türkiye İstatistik Kurumu, "Bina ve Konut Nitelikleri Araştırması, 2021" adlı haber bülteni yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

Büyük Önder Atatürk’ün Ankara'ya gelişinin 103. yıl dönümü

- Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığındaki heyet Anıtkabir’i ziyaret edecek, Kara Harp Okulu'ndan Anıtkabir'e Atatürk Garnizon Koşusu düzenlenecek.

- Atatürk'ün Ankara'ya gelişindeki ilk karşılanma noktası Keklikpınarı'nda kutlama töreni yapılacak, Ankara Tren Garı önünden Ulus Atatürk Anıtı'na Seğmenler Kortej Yürüyüşü gerçekleştirilecek.

(Ankara/10.00/11.00/13.15/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)