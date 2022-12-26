TBMM ve siyaset gündemi
26 Aralık 2022 TBMM ve siyaset gündemi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah bin Muhammed Al Şeyh'i kabul edecek, Kabine Toplantısı'na başkanlık yapacak.
(Ankara/14.00/15.00)
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah bin Muhammed Al Şeyh ile görüşecek.
(TBMM/11.00)
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/14.00)
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti Sosyal Politika Birimi Başkanları Toplantısı'na katılacak.
- Bakan Yanık ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Atanması Töreni"ne katılacak, bakanlıkları arasında işbirliği protokolünü imzalayacak.
(Ankara/10.00/12.00)
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ATO Congresium'da düzenlenecek "Lise Öğrencileri Ulusal Öğrenci Kongresi ve Poster Sunumu Yarışması"na iştirak edecek.
(Ankara/11.00)
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "OSB'nin Yıldızları Araştırması Ödül Töreni"ne katılacak.
(Ankara/10.30)
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, DSİ tarafından alımı yapılan 160 iş makinesinin teslim törenine iştirak edecek.
(Ankara/10.30)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Küçükçekmece (Halkalı)-Kayaşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı depo sahasının hizmete alınması törenine katılacak.
(İstanbul/09.30)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
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