TBMM ve siyaset gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah bin Muhammed Al Şeyh'i kabul edecek, Kabine Toplantısı'na başkanlık yapacak.

(Ankara/14.00/15.00)

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah bin Muhammed Al Şeyh ile görüşecek.

(TBMM/11.00)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti Sosyal Politika Birimi Başkanları Toplantısı'na katılacak.

- Bakan Yanık ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Atanması Töreni"ne katılacak, bakanlıkları arasında işbirliği protokolünü imzalayacak.

(Ankara/10.00/12.00)

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ATO Congresium'da düzenlenecek "Lise Öğrencileri Ulusal Öğrenci Kongresi ve Poster Sunumu Yarışması"na iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "OSB'nin Yıldızları Araştırması Ödül Töreni"ne katılacak.

(Ankara/10.30)

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, DSİ tarafından alımı yapılan 160 iş makinesinin teslim törenine iştirak edecek.

(Ankara/10.30)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Küçükçekmece (Halkalı)-Kayaşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı depo sahasının hizmete alınması törenine katılacak.

(İstanbul/09.30)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)