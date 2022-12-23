TBMM ve siyaset gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı Açılış Kongresi'ne katılacak.

(İstanbul/11.00)

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı vesilesiyle katılımcılar onuruna gala yemeği verecek.

(İstanbul/19.00)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Çubuk İlçe Başkanlığını, esnafı ve Çubuk Belediyesini ziyaret edecek, vatandaşlarla bir araya gelecek.

(Ankara/13.45-16.00)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polis Müzesi'nde düzenlenecek Bağımlılıkla Mücadele İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/09.30)

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi'nde Bilsem Yapay Zeka Atölyeleri İşbirliği Protokol Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/11.00)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Çayeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin açılışını yapacak.

(Rize/10.00)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nazilli Belediyesini ziyaret edecek, 8. Verimlilik Proje Ödülleri Töreni'ne katılacak, AK Parti Aydın İl Başkanlığı ve valiliği ziyaretinin ardından Aydın Toplu Açılış, Temel Atma ve İmza Töreni'ne iştirak edecek.

(Aydın/09.30-15.30)

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Geleceğimiz İçin Tohum" 2022 TSÜAB Uluslararası Tohum Çalıştayı'na katılacak ve Kumluca'da selden zarar gören seraları ziyaret edecek.

(Antalya/10.00/14.30)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sürdürülebilir Hareketlilik İndeksi Projesi Lansmanı'na (SAHİ) katılacak.

(İstanbul/ 09.00)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi rakamlarını duyuracak.

(Ankara/10.00)

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı sosyal koruma ile kasım ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Libya’nın başkenti Trablus’un "2022 Yılı Arap Dünyası Medya Başkenti" olması nedeniyle düzenlenen ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin de yer alacağı Trablus İletişim Forumu'na katılarak konuşma yapacak.

(Trablus)

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, valiliği ve belediye başkanlığını ziyaret edecek, Çapanoğlu Büyük Camisi'nde cuma namazı kıldıracak, hutbe verecek, Bozok Üniversitesinde "Bilgiden Bilince" konferansına katılacak.

(Yozgat/10.30-15.30)