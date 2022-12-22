TBMM ve siyaset gündemi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Bitlis Çayı Viyadüğü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katılacak, AK Parti Genel Merkezi'nde MKYK ve MYK toplantılarına başkanlık edecek.

(Ankara/12.30/13.00/15.30)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeşilova'da esnaf ziyaretinde bulunacak, Burdur Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne, Kepez Buluşması'na ve Gençlik Buluşması'na katılacak.

(Burdur/10.00/11.30/Antalya/15.00/18.00)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Müzesi'nde "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı"na katılacak.

(Ankara/09.30)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ATO Congresium'da düzenlenecek "İmkon Yapı ve İnovasyon Zirve Programı"na iştirak edecek.

(Ankara/11.45)

TBMM Genel Kurulunda, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

(TBMM/14.00)

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye-Suudi Arabistan İş ve Yatırım Forumu'na katılacak.

(İstanbul/09.40)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 14. Hidrokarbon Arama-Üretim Sektörü İstişare Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AR-GE ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi ve Ödül Töreni'ne katılacak. Denizli'de, Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi açılışı ile Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika) temel atma ve SOGEP imza törenlerine iştirak edecek Varank, bazı ziyaretlerde bulunacak.

(İzmir/10.30/Denizli/14.30-18.00)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bitlis Çayı Viyadüğü açılış törenine katılacak, Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Bitlis/12.30/14.30)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yemen Cumhuriyeti Dışişleri ve Yurtdışındaki Yemenliler Bakanı Ahmed Awad Bin Mubarak ve İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00/13.00)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nin jüri toplantısına katılacak, antrenörlerle buluşacak.

(İstanbul/10.30/12.00)