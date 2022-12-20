TBMM ve siyaset gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski ile görüşecek, Şule Yüksel Şenler Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret edecek ve Uluslararası Maarif Okulu'nun Üsküp kampüsünün açılış törenine katılacak.

(Üsküp)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup Toplantısı'na katılacak.

(TBMM/13.30)

TBMM'den

- Genel Kurulda, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/15.00)

- HDP'nin Meclis grup toplantısı yapılacak.

(TBMM/12.45)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2022 Değerlendirme Toplantısı yapacak.

(Zonguldak/12.00)​​​​​​​

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi ile aralık ayı tüketici güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara)

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılacak.

(Ankara/14.00)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Türkiye-Fransa İlişkileri Fırsatlar ve Meydan Okumalar Paneli"ne katılacak.

(Ankara/10.00)