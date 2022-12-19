TBMM ve siyaset gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pullman İstanbul Hotel'de düzenlenen Kadın Emeği Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/14.00)

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bulgaristan Meclis Başkanı Vejdi Raşidov ile görüşecek. Şentop ve Raşidov daha sonra ortak basın açıklaması yapacak.

(TBMM/11.00/12.00)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Kent Konseyleri Masası tarafından düzenlenecek Kent Konseyleri Çalıştayı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kadın Emeği Zirvesi ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Kuruluş Yıldönümü Programı'na katılacak.

(İstanbul/13.30/19.00)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ni ziyaret edecek.

(Zonguldak/15.00)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mobilya ve Metal Boyama Ortak Kullanım Tesisi (MOBİBOYA) ve toplu açılış töreni ile NG Kütahya Seramik Mağaza Açılışı ve Yeni Fabrika Yatırımı İmza Töreni'ne iştirak edecek, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Kayseri/10.00-16.30)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Amasya Merzifon Havalimanı Yeni Terminal Binası'nın açılışına, Laçin Kırkdilim Tüneli Işık Görme Töreni'ne katılacak, çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek.

(Amasya/10.00/Çorum/11.30-17.00)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.

​​​​​​​(Ankara/10.00)

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin "nüfus ve konut sayımı" verilerini duyuracak.

(Ankara/10.00)



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek.

Kurtulmuş, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel ve Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budagov ile ortak basın toplantısı düzenleyecek, siyasi partileri ziyaret edecek, Kapalı Maraş'ta temaslarda bulunacak.

(Lefkoşa/Gazimağusa)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beykoz'da sporcularla kahvaltı edecek, AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığını, Pendik Belediyesini ve AK Parti Pendik İlçe Başkanlığını ziyaret edecek.

(İstanbul/09.30-12.00)