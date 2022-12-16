TBMM ve siyaset gündemi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.30)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yöneteceği TBMM Genel Kurulunda, 2023 yılı bütçesi üzerindeki son konuşmalar yapılacak ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi oylanacak. Yürütme adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşacak.

(TBMM/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Belediye Kültür ve Fuar Merkezi'nde AK Parti İl Danışma Toplantısı'na katılacak, eski çöp alanını, Zeytinlik Mahallesi'ni, AK Parti İl Başkanlığını ve Bulancak Millet Bahçesi'ni ziyaret edecek.

(Giresun/11.00-17.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "160 Serisi Özgün Motor Ailesi Lansmanı"na katılacak.

(Kocaeli/10.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kanada'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı (COP15) çerçevesinde temaslarda bulunacak.

(Montreal)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu rakamlarını, haftalık para ve banka istatistiklerini, kasım ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı girişimcilik ve iş demografisi istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkanlık tarafından Maslak TİM Gösteri Merkezi'nde düzenlenecek "Türkiye Ulus Markalama Forumu"na katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi kapsamında düzenlenecek toplantıya iştirak edecek.

(Venedik)