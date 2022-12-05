TBMM ve siyaset gündemi

Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanacak TBMM Genel Kurulunda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmelere başlanacak.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Genel Kurulda 2023 yılı bütçesini sunacak.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bütçe üzerinde CHP Grubu adına konuşacak.

(TBMM/12.00)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türk kadınlarının seçme ve seçilme hakkını elde etmelerinin 88'inci yıl dönümü vesilesiyle Anıtkabir'de düzenlenecek törene katılacak.

(Ankara/10.30)

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mogan MTAL Uygulama Oteli'nde düzenlenecek "Ankara Sofu Çalıştayı"nın açılış törenine iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda Bakanlığın faaliyetlerini içeren aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Dünya Su Kayıpları Günü-Belediye Su Kayıpları Etkinliği"ne ve Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/09.00/13.00)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bir Milyonuncu Amatör Denizci Belge Teslim ve Protokol İmza Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde düzenlenecek "Türkiye'nin Girişimci ve İnsani Dış Politikası" başlıklı konferansta konuşacak.

(Ankara/15.00)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesiyle Azerbaycan'a gerçekleştireceği resmi ziyarette Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılanacak, çeşitli görüşmelerde bulunacak.

(Bakü)

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen "İstanbul İnsan Kaynakları Forumu (İstanbul HR Forum)" İstanbul Kongre Merkezi'nde başlayacak.

(İstanbul/09.30)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla Cebeci Site Yurdu'nda düzenlenecek programa katılacak.

(Ankara/11.00)