TBMM ve siyaset gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi ile Atatürk Kültür Merkezi'nde Necip Fazıl Ödülleri programına katılacak.

(İstanbul/14.00/19.00)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul Fuar Merkezi'nde, "Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesinde Engelli Hakları Ulusal Eylem Planının İlan Edilmesi" programına katılacak.

(İstanbul/14.00)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Macaristan İçişleri Bakanı Sandor Pinter ile görüşecek, iki bakan ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.45)

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarih Kültür Medeniyet Bilinci Semineri'ne, Prof. Dr. Sabri Orman Ortaokulu ve Can Gür İlkokulu Açılış Töreni ile Yenikapı'daki Tokat Günleri'ne katılacak.

(İstanbul/10.00/15.00/17.00)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" kapsamındaki programlara katılacak, şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelecek, Valiliği ziyaret edecek.

(Çanakkale/12.00/14.00/15.00)

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, basın mensuplarıyla bir araya gelecek, Cumhuriyet Meydanı'nda esnaf ve AK Nokta Aracı ziyareti yapacak, "Gençlerle Buluşma"nın ardından Kapaklı Belediyesi'ni ziyaret edecek, partisinin Genişletilmiş İl Danışma Kurulu toplantısına katılacak.

(Tekirdağ/11.00-19.00)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Sivas Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katılacak, AK Parti İl Başkanlığı ve esnaf ziyaretlerinde bulunacak.

(Sivas/10.00-17.30)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, kasım ayı dış ticaret rakamlarını basın toplantısıyla açıklayacak.

(Adana/11.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların, döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MED Akdeniz Diyalog Forumu'na katılarak, "Özel Diyalog" oturumunda konuşacak.

(Roma)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Slovenyalı mevkidaşı Irena Sinko ile görüşecek, "Türkiye-Slovenya Tarım Yürütme Komitesi 4. Dönem Toplantı Tutanağı" imza törenine katılacak, Slovenya Çevre ve Şehircilik Bakanı Uros Brezan ile bir araya gelecek.

(Lübliyana)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TİM Gösteri Merkezi'nde Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/10.00) (

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde, hafızlık icazet törenine iştirak edecek.

(Konya/19.30)

3- YÖK Başkanı Erol Özvar, Kastamonu Üniversitesi'nde "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı Toplantısı"na katılacak.

(Kastamonu/10.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Valilik ziyaretinin ardından esnafla bir araya gelecek, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, Karaman Çok Amaçlı Spor Salonu açılışına katılıp antrenörlerle buluşacak. Kay kay pisti ziyaretinde bulunacak Kasapoğlu, Kazım Karabekir Paşa Mahalle Genç Ofis açılışının ardından Yeni Karaman Stadyumu'nu inceleyecek, sporcu ve gençlerle buluşacak.

(Karaman/12.15-17.00)