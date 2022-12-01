TBMM ve siyaset gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katılacak, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık yapacak.

(Ankara/14.00/15.30)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul Fuar Merkezi'nde 12. Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi'nin açılışına katılacak.

(İstanbul/11.00)

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Odakule İSO Meclis Salonu'nda OECD Mesleki Eğitim Zirvesi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/09.30)

TBMM Genel Kurulunda, Antalya Diplomasi Forumu Vakfı Kanun Teklifi ve Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında Türkiye'ye yapılacak Birlik Mali Yardımının Uygulanmasına İlişkin Anlaşmanın Uygun Bulunmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

(14.00)

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 6. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/09.00)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tutak Belediyesini ziyaret edecek, Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Yolu açılış törenine katılacak, AK Parti Patnos İlçe Başkanlığına ziyarette bulunacak ve esnafla bir araya gelecek.

(Ağrı/12.00-16.00)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı kültür ekonomisi ve kültürel istihdam istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya'da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 29. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak.

(Lodz)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun da katılımıyla milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü ve Bahattin Sofuoğlu’nu kabul edecek.

(Ankara/13.00)