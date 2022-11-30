TBMM ve siyaset gündemi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu takdim edecek Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid ve Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi William Maipambe Sikazwe'yi ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/12.00/16.00/16.45/17.30)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, DSİ Genel Müdürlüğünde düzenlenecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/09.00)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SODEV'in Conrad İstanbul Bosphorus Otel'de düzenleyeceği "Sosyal Demokrasi ve Refah Devleti: Almanya'dan ve Türkiye'den Perspektifler" paneline katılacak.

(İstanbul/20.00)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda düzenlenecek "Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni"ne katılacak.

(Ankara/12.30)

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Haliç Kongre Merkezi'ndeki İslam Düşünce Atlası Tanıtım Toplantısı'na iştirak edecek.

(İstanbul/18.30)

TBMM'den

İYİ Parti Meclis Grup toplantısı düzenlenecek.

Genel Kurulda, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

(10.30/14.00)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Siber Güvenlik Haftası ve Uluslararası Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye-Fransa JETCO 7. Dönem Toplantısı'na ve JETCO Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.

(Paris)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nda incelemede bulunacak, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından düzenlenen "Ulaşınca Başlar Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni"ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00/11.00)

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Siber Güvenlik Haftası Açılışı ve Uluslararası Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı"na katılacak.

(Ankara/10.00)

Türkiye İstatistik Kurumu, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin Türkiye ekonomisi büyüme rakamlarını ve ekim ayı hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci ve son gün oturumları düzenlenecek.

(Bükreş)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, toplu açılış töreninin ardından Törekent Mahallesi, Yenikent Mustafa Kemal Mahallesi ve Sincan gençlik merkezlerinin açılışını yapacak, üniversiteye hazırlanan gençler için eğitim modülünün tanıtım programına katılacak.

(Ankara/11.00/12.00/12.30/13.00/13.30)