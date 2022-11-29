TBMM ve siyaset gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, JW Marriott Otel'de Türkiye Otelciler Federasyonu 7. Olağan Genel Kurulu'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/16.30)

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ve Avusturya Ulusal Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka ile görüşecek. Avusturya Parlamentosunu ziyaret edecek Şentop, Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliğinde "Türkiye Büyük Millet Meclis Binası Clemens Holzmeister’ın Türkiye’nin Kalbindeki Abidevi Eseri" sergisini açacak, Türk sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Viyana)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 38. Toplantısı Bakanlar Kapanış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/16.00)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

(TBMM/13.30)

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Otelciler Federasyonu 7. Olağan Genel Kurulu'na iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi Kapanış Töreni'ne katılacak.

(Diyarbakır/10.00)

TBMM'den

- MHP ve HDP'nin grup toplantıları düzenlenecek.

- Genel Kurulda, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürecek.

(TBMM/10.45/12.45/15.00)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenecek "İlçe Kadın Kolları Başkanları Buluşması"na iştirak edecek.

(Ankara/10.15)

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı ekonomik güven endeksi ile ekim ayı dış ticaret istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aspen-German Marshall Fund Bükreş Forumu'nda konuşma yapacak, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumlarına katılacak.

(Bükreş)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu arasındaki işbirliği protokol törenine katılacak.

(Ankara/10.00)