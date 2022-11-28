TBMM ve siyaset gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 38. Toplantısı Açılış Programı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(İstanbul/11.00/Ankara/15.30)

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyelerini kabul edecek, Savaş Tarihi Müzesi'ne ziyarette bulunacak, Avusturya Ulusal Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka’nın onuruna vereceği akşam yemeğine iştirak edecek.

(Viyana)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bilkent Otel'de düzenlenecek "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi Tanıtım Toplantısı"na katılacak.

- Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek "Liderler Buluşması"nda bir araya gelecek.

(Ankara/10.30/14.00)

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Valiliği, Belediyeyi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, "İnsan Hakları Kurulları Toplantısı"na katılacak.

(Zonguldak/09.30-11.30)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 38. Bakanlar Toplantısı Açılış Töreni'ne ve "Kovid-19 Pandemisi Işığında Etkin Sosyal Yardımların Sağlanması ve Sosyoekonomik Güçlendirme" konulu İSEDAK Bakanlar Çalışma Oturumu'na iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/14.30)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakırköy-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar (Kirazlı) Metro Hattı İlk Ray Kaynağı Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.00)

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.15)

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Türkiye’deki Üniversitelerin Uluslararası Görünürlülüğünü Artırma Çalıştayı"na katılacak.

(Ankara/10.00)