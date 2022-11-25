TBMM ve siyaset gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü münasebetiyle İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek programa, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda Pakistan MİLGEM Projesi Kapsamında İnşa Edilen Üçüncü Geminin Denize İniş, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi Birinci Gemisi Blok Kızağa Koyma ve İkinci Gemisi Sac Kesim Töreni'ne katılacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Vahdettin Köşkü'nde baş başa görüşecek.

- Heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ve Şerif, ortak basın toplantısı düzenleyecek. Erdoğan, Şerif onuruna akşam yemeği verecek.

(İstanbul/11.00/15.00/17.00/17.45/18.30/19.00)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların 2023 yılı bütçe görüşmelerine katılacak.

(TBMM/10.00)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı ile "TRT World Citizen Ödülleri" törenine iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/19.00)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yüksek öğrenim kredi borçlarının yeniden yapılandırılma süreci ve öğrencilerin yapması gerekenlere ilişkin açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/10.00)

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Uluslararası 15. Eyüpsultan Sempozyumu'na katılacak.

(İstanbul/14.00)

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TES-İŞ 12. Olağan Genel Kurulu'nda genel başkanlığa seçilen İrfan Kabaloğlu'nu ziyaret edecek.

(Ankara/11.00)

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Sulama Yönetimi Çalıştayı ile Orman Genel Müdürlüğü İş Makinesi ve Su İkmal Aracı Dağıtım Töreni'ne katılacak.

(Ankara/09.30/14.00)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye-Kazakistan-Azerbaycan Ulaştırma ve Dışişleri Bakanları 3'lü Toplantısı'na iştirak edecek.

(Kazakistan)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde düzenlenecek "Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası Buluşması" toplantısında konuşacak, STK ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek.

(Van/14.00/16.30)