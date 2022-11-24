TBMM ve siyaset gündemi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenler Günü münasebetiyle 81 ilden gelen öğretmenlerle Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda yemekte bir araya gelecek, partisinin genel merkezinde MKYK toplantısına katılacak.

(Ankara/14.30/16.00)

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile beraberinde 81 ilden gelen öğretmenleri kabul edecek.

- Şentop, Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri'ne katılacak, TBMM kreş öğretmenlerini kabul edecek.

(Ankara/10.30/14.00/TBMM/15.00)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MEB Öğretmen Ormanı ve Şehit Öğretmenler Anıtı açılış programına katılacak.

(Ankara/12.00)

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adliyeyi, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, 5,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Gölyaka ilçesinde incelemelerde bulunacak.

(Düzce/10.00-12.00)

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 81 ilden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret edecek, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde öğretmenler ve şehit yakınları onuruna yemek verecek.

(Ankara/09.00/19.00)

TBMM'den

- Genel Kurulda, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başlayacak.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığının 2023 yılı bütçesi ele alınacak.

(TBMM/14.00/10.00)

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Varsa Hayat Var Projesi Gazeteci Buluşması'na katılacak.

(İstanbul/09.30)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararı açıklanacak. Banka, kasım ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini, imalat sanayi kapasite kullanım oranını ve haftalık para ve banka istatistiklerini de duyuracak.

(Ankara/14.00/10.00/14.30)

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı hizmet, perakende, ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ASKA Lara Resort'ta düzenlenecek "Uluslararası Resort Turizm Kongresi"ne katılacak.

(Antalya/09.30)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, UMED iş birliğinde İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenecek Dijital Medya Paneli'ne iştirak edecek.

(Ankara/10.30)

Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan ve birçok ilde hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.