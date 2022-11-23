TBMM ve siyaset gündemi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde düzenlenecek "Ormancılar Buluşması"na katılacak.

(Ankara/13.30)

Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan ve birçok ilde hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesinde incelemelerde bulunuyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kağıthane ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen konutların kura çekimi törenine katılacak.

(İstanbul/11.00)

TBMM'den

- AK Parti ve İYİ Parti'nin Meclis grup toplantıları gerçekleştirilecek.

- Genel Kurulda, Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2023 yılı bütçesi ele alınacak.

(TBMM/11.45/10.30/14.00/10.00)

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Darphane'nin 555. yıl etkinliğine katılacak.

(İstanbul/10.00)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bilkent Üniversitesinde "Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası" konulu konferansa katılacak.

(Ankara/13.30)

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Suriye konulu 19. Astana Görüşmeleri'nin genel oturumu yapılacak ve sonuç bildirisi okunacak.

(Astana)