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TBMM ve siyaset gündemi

21 Kasım 2022 TBMM ve siyaset gündemi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00) 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Emniyet Genel Müdürlüğünde düzenlenecek "Ailelerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü İmza Töreni"ne katılacak.

(Ankara/12.00) 

 AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yeni Azerbaycan Partisinin (YAP) 30. Yıl Dönümü Programı'na katılacak, şehitlikleri ziyaret edecek.

(Bakü) 

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, parti genel merkezinde AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarınca düzenlenecek "İlçe Kadın Kolları Başkanları Buluşması"na iştirak edecek.

(Ankara/09.30) 

4- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2023 yılı bütçesi görüşülecek.

(11.00) 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 12. Türkiye Enerji Zirvesi'ne katılacak.

(Antalya/10.00) 

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Artvin Yusufeli Barajı ve HES'te incelemelerde bulunacak.

(14.00) 

3- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı tarımsal girdi fiyat endeksi ile ekim ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

 

 

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