TBMM ve siyaset gündemi
21 Kasım 2022 TBMM ve siyaset gündemi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/14.00)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Emniyet Genel Müdürlüğünde düzenlenecek "Ailelerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü İmza Töreni"ne katılacak.
(Ankara/12.00)
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yeni Azerbaycan Partisinin (YAP) 30. Yıl Dönümü Programı'na katılacak, şehitlikleri ziyaret edecek.
(Bakü)
3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, parti genel merkezinde AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarınca düzenlenecek "İlçe Kadın Kolları Başkanları Buluşması"na iştirak edecek.
(Ankara/09.30)
4- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2023 yılı bütçesi görüşülecek.
(11.00)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 12. Türkiye Enerji Zirvesi'ne katılacak.
(Antalya/10.00)
2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Artvin Yusufeli Barajı ve HES'te incelemelerde bulunacak.
(14.00)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı tarımsal girdi fiyat endeksi ile ekim ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
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