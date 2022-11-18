TBMM ve siyaset gündemi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov tarafından kabul edilecek, Milli Konsey Meclis Başkanı Gülşat Mammedova ve Milli Konsey Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile görüşecek, Milli Konsey Meclis Genel Kuruluna hitap edecek ve TBMM ile Türkmenistan Milli Konseyi Halk Maslahatı arasında iş birliği protokolü imza törenine katılacak.

(Aşkabat)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programına katılacak, çeşitli etkinliklere iştirak edecek.

(Kayseri/10.00-12.30)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programına katılacak.

(Kırşehir/10.00)

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2023 yılı bütçesi görüşülecek.

(10.00)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ni ziyaret edecek.

(Zonguldak/15.00)

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Kapanış Merasimi programına, Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'na ve İlk Oyum AK Parti'ye İlk Oyum Erdoğan'a Gençlik Buluşması'na katılacak.

(Elazığ/10.00/14.30/20.30)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Narince-Gerger Yolu Temel Atma Töreni'ne katılacak, Kahta-Narince-Siverek yolunu inceleyecek, Valiliği, Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı'nda incelemelerde bulunacak.

(Adıyaman/11.00-17.00)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketi ile 3. çeyreğe ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.

​​​​​​​​​​​​​​(Ankara/10.00)

YÖK Başkanı Erol Özvar, Fırat Üniversitesinde gerçekleştirilecek "Yükseköğretim Kurulu Araştırma Üniversiteleri Toplantısı"na iştirak edecek.

(Elazığ/10.00)

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hacı Reşit Kakı Camisi'nin açılış törenine iştirak ederek, cuma hutbesini okuyacak, 29 Mayıs Üniversitesindeki Zekat Kongresi'ne katılacak.

(İstanbul/12.00/15.00)

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Havalimanı'nda "Saya'nın Sesi" adlı eserin açılış törenine iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

Sezai Karakoç, vefatının birinci yılında Zeytinburnu Kültür Sanat'ta iki gün sürecek sempozyumla anılacak.

(İstanbul/14.00)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kanada'da düzenlenen Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Mütevelli Heyeti Toplantısı'nda konuşma yapacak.

(Montreal/17.00)