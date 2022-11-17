TBMM ve siyaset gündemi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkmenistan Halk Hakıdası Anıt (Yadigarlık) Kompleksini ziyaret edecek, çelenk koyma törenine katılacak.

(Aşkabat)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kilis Ticaret Odasını ziyaret edecek, üye katılım töreninin ardından esnaf ziyaretinde bulunacak, STK temsilcileri, muhtarlar, kanaat önderleri toplantısına iştirak edecek.

(Kilis/10.00-13.30)

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Girişimci İş Kadınları Federasyonunun kahvaltı programına katılacak, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğine ziyarette bulunacak, ESİAD Ekonomik Vizyon Buluşmaları Toplantısı'na iştirak edecek.

(İzmir/11.30-16.00)

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek, "Türkiye'yi Yarınlara Taşımak" konferansına ve Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Eskişehir/11.00-18.30)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, parti genel merkezinde "81 İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın açılış konuşmasını yapacak.

(Ankara/10.30)

- Genel Kurulda, Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2023 yılı bütçesi ele alınacak.

- Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon, Hazırlık Komisyonunun, Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşmesini gerektirecek sayıda Genel Kurul toplantılarına katılmadığına yönelik tespitini içeren raporunu görüşecek.

(14.00/10.00/11.00)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları 2022-2023 Sezonu Kar ve Buzla Mücadele Başlangıcı ve Yol Bakım Araçlarını Hizmete Alım Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.00)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini, haftalık para ve banka istatistiklerini, ekim ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard Casaubon ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/18.30)