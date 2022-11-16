TBMM ve siyaset gündemi
16 Kasım 2022 TBMM ve siyaset gündemi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarının ardından yurda dönecek.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik yıl açılış törenine katılacak.
(İstanbul/14.00)
TBMM Başkanvekili Celal Adan ile MHP'li bazı milletvekilleri ve yöneticiler, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının gerçekleştiği yerde basın açıklaması yapacak.
(İstanbul/11.00)
TBMM'den
- İYİ Parti'nin Meclis Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.
- Genel Kurulda cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
- Plan ve Bütçe Komisyonunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2023 yılı bütçesi ele alınacak.
(10.30/14.00/10.00)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Sürdürülebilir Beton Kaplamalarda Akılcı Çözümler" teması ile düzenlenecek Beton Yollar Kongresi ve Sergisi’ne katılacak.
(Ankara/10.00)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu rakamlarını ve eylül ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00/14.30)
Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
Polonya'ya füze düşmesinin ardından uluslararası gelişmeler izleniyor.
- NATO ülkelerinin büyükelçileri, Genel Sekreter Jens Stoltenberg başkanlığında Brüksel'de acil toplanacak.
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