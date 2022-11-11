TBMM ve siyaset gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ebedi Şehir'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet ve Hükümet Başkanları 9. Zirvesi ile Nişan Takdim Töreni'ne katılacak, Registan Meydanı'nı ziyaret edecek, ağaç dikme töreni ve resmi öğle yemeğine iştirak edecek.

(Semerkant)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Atatürk Orman Çiftliği Millet Ormanı'nda Milli Ağaçlandırma Günü Programı'na katılacak.

(Ankara/09.30)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İnegöl'de kanaat önderleri ile bir araya gelecek, Bursa Sanayiciler ve İş Dünyası Buluşmasına katılacak.

(Bursa/16.00/19.00)

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası Heyeti, STK'ler ve İş Dünyası Toplantısı'na katılacak, ziyaretlerde bulunacak.

(Uşak/10.00-16.00)

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bütçesi ele alınacak.

(TBMM/10.00)

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Atatürk Orman Çiftliği Millet Ormanı'nda Milli Ağaçlandırma Günü Programı'na katılacak.

(Ankara/09.30)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

​​​​​​​(Ankara/10.00)

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı sanayi üretim, ciro ve perakende satış endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)