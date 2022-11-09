TBMM ve siyaset gündemi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'de kadın girişimcilerle bir araya gelecek, Başbakanlık Veri Merkezi'nde düzenlenecek toplu açılış ve lansman törenine katılacak.

(Güzelyurt/Lefkoşa)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Cebeci Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilecek "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı"na katılacak.

(Ankara/21.00)

TBMM'den

- Genel Kurulda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2023 yılı bütçesi ele alınacak.

- İYİ Partinin Meclis Grup toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/14.00/10.00/10.30)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cezayir Yatırım Konferansı'na katılacak, Türk iş insanlarıyla buluşacak, Cezayir Enerji ve Madenler Bakanı Muhammed Arkab ile görüşecek.

(Cezayir/14.00/15.00/17.30)

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türk Devletleri Teşkilatı 11. Bakanlar Toplantısı'na katılacak.

(Semerkant)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, KKTC'de Güzelyurt-Lefke Yolu, Balalan-Yenierenköy Yolu ve Köy Yolları projesi kapsamında tamamlanan 90 kilometrelik yolun açılışının da olduğu toplu açılış ve tanıtım törenine iştirak edecek.

(Lefkoşa)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Çimkent Fahri Başkonsolosluğunun açılış törenine katılacak.

(Çimkent)

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde İsrail Turizm Bakanı Yoel Razvozov ile görüşecek.

(İstanbul/13.00)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sabah Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu ve Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni ile Zeytinburnu Spor Merkezi Temel Atma Töreni'ne katılacak. Bakan Kasapoğlu, "Deprem Anı, Çök Kapan-Tutun Tatbikatı"na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/12.30/Ankara/21.00)