TBMM, Torba Kanunu görüşecek!

TBMM Genel Kurulu, bütçe görüşmelerinin ardından ilk defa Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir "Şeb-i Arus törenleri", CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım "Uşak'ın sorunları", HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, "siyasi yargı pratikleri" ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

Özdemir, Hazreti Mevlana'nın 749. vuslat yıl dönümü münasebetiyle Hazreti Muhammed ve Mevlana Celaleddin-i Rumi hakkında yakışıksız, haksız ve hadsiz sözler duymaya başladıklarını söyledi.

Bu tür sözleri kamuoyunun vicdanına havale ettiğini belirten Özdemir, "Ahlak abidesi olan Peygamber Efendimizden adeta pedofil, şehvetperest insan çıkarmaya çalışmak kadar beyhude bir çaba olamaz." dedi.

"Avrupa ve ABD'de en çok satılanlar arasında yer alan Hazreti Mevlana'nın kitabını, pornografik yayına indirgeyerek değerlendirmeye çalışmak gibi kötü, tuhaf ve yanlış bir gayretin bulunduğunu" ifade eden Özdemir, "Bu, kara ağızlı insanların yanlış, çirkin sözlerinin; tertemiz, bugün 2 milyar Müslüman'ın gönlünde müstesna yer edinen Hazreti Peygamber'e ulaşması mümkün değil. 749 yıl önce vefat etmiş olmasına rağmen insanların halen İslam'a gelişlerine rehberlik eden Mevlana hazretlerinin de bu yanlış konuşmalardan, tanımlamalardan etkilenmeyeceği açık." şeklinde konuştu.

Torba Kanun Teklifi

Genel Kurulda, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Teklifle, Hazine ve Maliye Bakanlığının borçlanma yetkisine 200 milyar lira ilave edilecek. Türkiye Denizcilik İşletmeleri ve TCDD'ye ait bazı limanların özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan 49 yıldan az sözleşme süreleri, 49 yıla kadar uzatılacak. BOTAŞ'ın borçları, Hazineden görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek silinecek.

Düzenlemeyle, özelleştirme devir işlemleri esnasında TEDAŞ'a devredilmiş olan alacaklarından, asıl alacak tutarı 2 bin lirayı aşmayan alacaklar ile ulaşılamayan, feshedilmiş, ticaret sicilinden terkin edilmiş ve tasfiye edilmiş aboneliklere ilişkin alacaklardan vazgeçilecek. TEDAŞ'a geçmiş dönem elektrik tüketiminden kaynaklanan borçlara ilişkin yapılandırma imkanı getiriliyor.

Torba Kanun Teklifi'nn görüşmelerinin ardından Meclis'in önümüzdeki hafta mesai yapması beklenmiyor. 14 maddelik kanunun bu hafta tamamlanması için geç saatlere kadar görüşmelerin devam etmesi beklenirken, hafta sonunda 3 Ocak 2023 tarihine kadar tatil kararı alınacak.