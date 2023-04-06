TBMM, tatile girdi!

TBMM Genel Kurulu, CHP’nin kontenjanından boşalan RTÜK üyeliğinin seçiminin ardından 27 dönem yasama yılını tamamlayarak, tatile girdi.

TBMM Genel Kurulu, 14 Mayıs milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının YSK tarafından ilanını takip eden üçüncü günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girdi.

27.Dönem milletvekilleri son oturumda hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmediler.