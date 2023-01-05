TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Türkiye Varlık Fonu denetimi görüşülüyor

AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonunun 2021 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleri ile İlgili Denetim Raporlarının Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşülmeye başlandı.

Yılmaz, toplantının başında usul tartışması açılması isteyen milletvekillerine söz verdi. CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, komisyon olarak TVF ile ilgili denetim değil, siyasi bir yorum yaptıklarını ancak karşılarında siyasi olarak soru yöneltebilecekleri yöneticilerin olmadığını, icra kurullarının yöneticilerinin olduğunu söyledi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, denetim raporu üzerinden siyasi yorumlar yaptıklarını ifade ederek "Denetim raporlarını Meclis'in iradesiyle ibra etmeliyiz. Cumhurbaşkanı'nın gelmesini arzu ederdik ama en azından Arda Beyi'n dışındaki diğer 5 yönetim kurulu üyesinin de burada olması gerekirdi. Yılda bir gün hesap veriyorsunuz. Bu, TBMM'ye büyük bir saygısızlıktır. Oturumu erteleyelim ve yönetim kurulu üyelerinin de olduğu bir oturumda bunu görüşelim." diye konuştu.

Komisyon Başkanı Yılmaz, kanun gereği bir denetim yaptıklarını vurgulayarak "Hazırlanan komisyon raporu ek görüşler de eklenmek suretiyle TBMM Başkanlığına, oradan da Cumhurbaşkanlığına gönderilmekte. Sadece tutanaklara geçmiyor, rapor haline getirilerek Cumhurbaşkanlığına sunuluyor. Bu, değersiz değil; son derece değerli bir denetim. Denetimin nasıl yapılacağı dair önerilere de açığız." ifadelerini kullandı.

Güçlü ekonomi için çalışıyoruz

Komisyon üyelerine sunum yapan TVF Yönetimi AŞ Genel Müdürü Salim Arda Ermut, TVF'nin yurt içindeki stratejik yatırımlara sermaye sağlamak, Türkiye'deki şirketlerden bölgesel ve küresel liderler çıkmasına destek olmak, finansal piyasaların iyileşmesine ve derinleşmesine katkıda bulunmak, fon bünyesindeki varlıkların değerini üst seviyeye çıkarmak ve gelecek nesillere ekonomisi güçlü bir ülke bırakmak adına çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.

Portföyün 7 farklı sektörden 29 şirket, şans oyunları ve at yarışı olmak üzere 2 lisans ve 46 gayrimenkulden oluştuğunu; şirketlerin birçoğunu "ulusal şampiyonlar" diye nitelendirdikleri, kendi alanında sektör lideri olan ve Türkiye'ye katma değer sağlayan stratejik şirketler olduğunu ifade eden Ermut, TVF'nin; Türkiye'nin stratejik yatırım kolu, ülkenin sermaye çözüm ortağı, finansal güç merkezi ve yabancı yatırımların potansiyel ortağı olduğunu vurguladı.

TVF'nin karar alma sürecinden uygulama aşamasına kadar bütün faaliyetlerinin, kuruluş kanunu gereği çoklu bir denetim sürecinden geçtiğini; bunların, bağımsız denetim süreci, Devlet Denetleme Kurulu denetimi ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu süreci olduğunu kaydeden Ermut, Fon'un portföyüne devredilen tüm şirketlerin, daha önce tabi oldukları denetim usullerini aynen muhafaza ettiğinin altını çizdi.

2020 ve 2021 finansal tablolara ilişkin bilgi veren Ermut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2021 yılı sonu itibarıyla aktif toplamının geçen yıla göre yaklaşık olarak 1 trilyon lira artışla 3,2 trilyon liraya çıktığını görmekteyiz. Bu rakamlar, aktif toplamımızda yüzde 45'lik bir artışa tekabül ediyor. 2021 finansal tablolarında varlıkların yaklaşık yüzde 44'ü kısa vadeli, yüzde 56'sı ise uzun vadeli olmak üzere bir önceki yıla göre dönen varlıkların dağılımında yüzde 4'lük bir artış söz konusudur. Konsolide öz kaynaklar ise yine geçen yıla göre 109 milyar lira tutarında bir artışla 396 milyar liraya ulaşmıştır. Buradaki artış da yüzde 38'e tekabül ediyor. Pandemi etkilerinin 2021 yılının son çeyreğinde azalmasıyla birlikte tüm sektörlerde iyileşmeler görülmüş ve bunun sonucunda 2021 yılı finansal tablolarında konsolide hasılat, yüzde 79 artarak 306 milyar liradan 549 milyar liraya yükselmiştir."

Anlaşma sağladık

Ermut, TVF'nin, Türkiye'nin en büyük telekom altyapı sağlayıcısı ve sektörün en büyük şirketlerinden biri olan Türk Telekomünikasyon AŞ'nin en büyük hissedarı haline geldiğini, hisse satın alma işlemi sonrasında TVF olarak şirketteki mevcut hisselerle birlikte toplam yüzde 61,68 pay sahipliğine ulaştıklarını söyledi.

Satın alma işleminin titizlikle yürütülen bir sürecin sonunda gerçekleştiğini ifade eden Ermut, şunları kaydetti:

"Uluslararası danışmanlık şirketleri tarafından genel kabul gören değerleme yöntemleri kullanılarak yapılan değerleme çalışmaları ve bankaların hisselerini elinde tutan Levent Yönetim Yapılandırma AŞ yönetimi ile gerçekleştirilen müzakereler sonrasında, işleme konu yüzde 55 oranındaki hisseler için satın alma bedeli 1,65 milyar dolar olarak belirlendi. Satın alımı yapmadan önce çok farklı senaryolar çalıştık. Tüm ihtimalleri göz önüne alarak, değişik senaryolara bakarak çok titiz bir çalışma gerçekleştirdik. En kötü senaryoda bile uzmanların belirlediği fiyat aralığının altında bir bedelle anlaşma sağladık ve Türk Telekom'daki hisselerin satın alma işlemini tamamladık. Şirketin cari piyasa değeri de şu anda 4,75 milyar dolar seviyesinde. Yüzde 55'e tekabül eden değer ise 2,60 milyar dolar seviyesinde. Bu da aradan geçen yaklaşık 9 aylık süreçte 1 milyar dolara yakın değer artışı anlamına geliyor."

İşlem öncesi Türk Telekom'un ortaklık yapısına bakıldığında zaten şirketin üçte birinin kamu mülkiyetinde olduğunu dile getiren Ermut, "Burada aslında bir kamu malından bahsediyoruz ve kamu malının korunması adına kamu sorumluluğuyla hareket etmek gerekiyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yönetim kurulumuzun bu konuda vizyon ve iradesini ortaya koyması bu önemli adımın atılmasını mümkün kıldı." dedi.

İstanbul Finans Merkezi

Ermut, İstanbul Finans Merkezi'nin hizmete açılmasına da artık çok az bir zaman kaldığını belirtti. Türkiye'ye çok önemli katkılar sunacağına inandıkları İstanbul Finans Merkezi'nin, ilk 10 uluslararası finans merkezi arasında yer almasını hedeflediklerini dile getiren Ermut, merkezin, 1,4 milyon metrekare ofis alanları, 100 bin metrekare alışveriş merkezi, 2 bin 100 kişilik konferans ve gösteri merkezi, 1600 metrekarelik akademi ve araştırma merkezi, 30 bin metrekarelik 5 yıldızlı oteli, 26 bin araç kapasiteli otoparkı ve akıllı şehir modeli ile iş dünyasının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandığını anlattı.

Ermut, "Biz İstanbul Finans Merkezi'ni bir gayrimenkul projesi olarak görmüyoruz. İstanbul Finans Merkezi ile dünyanın önde gelen finans kurumlarını ve şirketlerini bünyesinde bir araya getirerek çok boyutlu bir finansal hizmetler ekosistemi oluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.