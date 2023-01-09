TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gerginlik!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün memur ve emekli maaş artışlarına ilişkin kanun teklifi görüşülmeye başlandı. Emekli maaşlarının alt sınırı 3 bin 500 TL’den 5 bin 500 TL’ye çıkartan, kamu görevlilerinin aylık ve ücretleri ile malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarında artış oranı ise yüzde 30 öngören teklifin görüşmelerinde milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

Yer tartışması

Teklifin komisyonda görüşülmesine başlanmasının ardından HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, ön tarafa işveren temsilcilerinin oturmasına tepki göstererek, işçi temsilcilerinin arkada kalmasının uygun olmadığını dile getirdi. Bunun üzerine AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, “Fabrikanda işçilerini makamına mı oturtuyorsun” diyerek tepki gösterdi. Ayrıca tartışmada Garo Paylan AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, “Bana öyle el kol sallayamazsın” dedi. Cora bu sözlere ise “Sen terbiyesizsin, şerefsizsin” dedi.

Üstlerine yürüdüler

Bu arada CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, başkandan söz istedi. Ancak başkan söz vermedi. Buna kızan Tanal, “İç tüzükteki hakkımı kullanmak istiyorum. Ayrımcılık yapıyorsunuz” diyerek tepki gösterdi. Tanal’ın sözlerine tepki gösteren AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ise sözlü tartışmaya girdiği Tanal’ın üzerine yürüdü. Araya milletvekilleri girerek kavgaya engel oldu. Gerginlik nedeniyle Başkan Cevdet Yılmaz, oturuma ara verdi.