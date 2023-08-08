TBMM olağanüstü toplandı!

Meclis Genel Kurulu, Muğla'nın Milas ilçesinde Akbelen'deki maden sahasını görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

Gündem Akbelen

Toplantı çağrısının nedeni ise, Muğla Akbelen'deki maden gerginliği. TBMM Genel Kurulu, olağanüstü toplantısında gündeme ilişkin görüşmelerin ardından Akbelen’deki maden ocağına ilişkin yaşanan gerginlikleri tartışacak.

Meclis hangi durumlarda olağanüstü toplantı kararı alabiliyor?

Başkan Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu'nun, Anayasa'nın 93'üncü ve Meclis İçtüzüğü'nün 7'nci maddeleri gereğince, 8 Ağustos 2023 Salı günü saat 15.00'te toplanması için çağrıda bulunmuştu.

120 Milletvekili ve üstünde imza taşıyan talepler, TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırabiliyor. İçtüzüğün ilgili maddesi gereğince, TBMM Başkanı 7 gün içinde bu talebe cevap verip, Meclis’i toplantıya çağırıyor.

TBMM Genel Kurulu’nda ilgili talebin görüşülmesi için yeterli çoğunluk ise 3’de bir çoğunluk olan 200 Milletvekili olarak belirleniyor.

Saadet Partisi yer istedi

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan tarafından açıldı. Adan, ilk olarak toplantı yeter sayısını aradı. Genel Kurul da 200’den fazla milletvekili olduğu görülmesi üzerine olağanüstü toplantı talebinin görüşülmesine başlandı.

Bu arada Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya söz alarak, Meclis’te grup kurduklarını hatırlatarak oturma düzenine ilişkin taleplerini iletti. TBMM Genel Kurulu’nun halen 5 siyasi parti grubuna göre şekillendiğini hatırlatan Kaya, “Meclis başkanımıza durumu iletmiştik. Buradan da ilgili makama durumu arz ediyoruz. Genel Kurul’un derhal oturum düzeninin 6 partiye göre düzenlemelidir” dedi.

Duruma ilişkin başkanlığın bilgisin olduğunu ifade eden Başkanvekili Adan, sorunun çözümü için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Olağanüstü toplantılarda gündem dışında hiçbir şeyin görüşülemeyeceğini de ifade eden Adan, daha sonra toplantı çağrısına konu olan önergenin görüşmeleri için siyasi parti gruplarına söz verdi. Böylece olağanüstü toplantı çağrı önergesinin görüşülmesine geçilmiş oldu.