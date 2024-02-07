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TBMM Milli Savunma Komisyonu toplandı!

TBMM Milli Savunma Komisyon sözcülüğüne MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora seçildi

TBMM Milli Savunma Komisyonu sözcülüğüne MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora seçildi. 

Komisyon, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar başkanlığında toplandı. Akar, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Komisyon üyeliklerine seçilen Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora ile CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'a başarılar diledi.

Toplantıda daha sonra komisyon sözcülüğü için seçim yapıldı. Sözcülük için tek aday gösterilen MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, toplantıya katılan 16 üyenin tümünün oyunu alarak komisyon sözcüsü seçildi.

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