TBMM Maden kazasını araştıracak!

TBMM, Erzincan’da meydana gelen maden kazasını araştırmak için bir araştırma komisyonu kurulmasına karar verdi.

TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül’ün açıkladığı teklif ile Erzincan’da 9 maden işçisinin toprak altında kaldığı kazaya incelemek üzere bir Meclis Araştırma Komisyonu Kurulmasına karar verildi.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplanan Genel Kurul’da AK Parti bir grup önergesi verdi. Erzincan İliç’te meydana gelen kazaya ilişkin bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin önerge verdi.

Ardından siyasi parti grupları öncelikle kazaya ilişkin görüşlerini sıraladıktan sonra komisyonun kurulmasına destek verdiler.

TBMM’deki tüm siyasi partilerin desteği ile kurulacak komisyonda yer alacak milletvekilleri, bölgeye giderek kazanın nedenlerini ve sonuçlarını tek tek inceleyecek. Bilim adamlarından da görüş alacak olan komisyon oluşturacağı raporu, TBMM Genel Kurulu’na sunacak.

Maden ve Enerji Kanunu’nun görüşülmesi ötelendi

Bu arada geçtiğimiz hafta ilgili komisyonda görüşülen Maden ve Enerji Kanunu’nda çeşitli düzenlemeler yapan kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu gündeminden düşürüldü. Gündeme 107 sıra sayılı Sağlıkla ilgili çeşitli düzenlemelerin bulunduğu kanun teklifi görüşülmesine karar verildi.