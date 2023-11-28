TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, komisyonun çalışmaları ve gelen başvurular hakkında açıklamalarda bulundu.

Komisyonun, Türkiye'de ve yurt dışında insan hakları ihlallerini incelediğini, bu konuda da önemli bir tecrübe ve birikime sahip olduğunu belirten Yanık, yapılan çalışmaların rapor haline getirildiğini bildirdi.

Türkiye'nin insan hakları konusunda önemli bir noktaya ulaştığını vurgulayan Yanık, "Türkiye artık 1990'ların Türkiye'si değil. İnsan hakları noktasında 20-25 yıl önceki meseleleri artık konuşmuyoruz. İnsan hakları noktasında birkaç lig atlamış bir ülkeden bahsediyoruz." dedi.

Yanık, insan haklarının sınırsız ve sonsuz olduğuna işaret ederek, "Vatandaşlarımızın en güzeline layık olduğu ve en güzelini hak ettiğine inanan bir siyasi irade olarak insan hakları noktasında bugün, olduğumuz noktadan birkaç adım daha ileri noktadayız. Eksiklikler, aksaklıklar olabilir, buraların düzeltilmesi ve daha iyileştirilmesi noktasında da komisyon olarak takibini yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Alt komisyonlar yerinde incelemelere başladı

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde yer alan "İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu", "Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu", Göç ve Uyum Alt Komisyonu" ile "Çocuk Hakları Alt Komisyonu"nun da çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Son dönemde Müslüman karşıtlığı ve ırkçılık meselesinde özellikle batıda Kur'an-ı Kerim yakılmasından, İslam'ın kutsal değerlerine hakarete kadar birtakım kabul edilemeyecek olayların yaşandığını hatırlatan Yanık, "Irkçılık ve İslamofobi ile Mücadele Alt Komisyonumuz yerinde incelemeler de dahil olmak üzere bu konular üzerinde çalışmalar planlamıştık. Ancak Gazze konusu çok akut ve yıkıcı bir sorun olarak karşımıza çıktığı için öne geçti. Irkçılık ve İslamofobi noktasındaki çalışmalarımızı da önümüzdeki süreçte yerinde incelemeler de dahil olmak üzere sürdüreceğiz. Bu konuda, alt komisyonlarımız da çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.

Yanık, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bireysel başvuru yapılan iki komisyon bulunduğunu, bunlardan birinin İnsan Haklarını İnceleme diğerinin ise Dilekçe Komisyonu olduğunu belirterek, "İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna gelen başvuruları çok yakından inceliyoruz. Cezaevleri ve tutukevleri ile alakalı fiziki şartların yetersizliği şikayetleri daha fazla geliyor." dedi.

Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonunun da bu konuda yerinde incelemeler yaptığını anlatan Yanık, komisyonun Sincan ve Diyarbakır'daki cezaevlerinde koşulları bizzat yerinde incelediğini söyledi.

Çocuk Hakları Alt Komisyonunun ise deprem bölgesindeki çocukların fiziki koşularını ve ihtiyaçlarını tespit etmek noktasında çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Yanık, "Onlar da kendi programlarını oluşturdular, saha ziyaretlerine başladılar. Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye gibi bölgeleri ziyaret edecekler. Alt komisyonlarımız bu anlamda hareketli ve üretken komisyonlar." ifadelerini kullandı.

Komisyon raporları rehberlik görevi yapıyor

Komisyona yapılan başvuruların nasıl değerlendirildiği ilişkin de Yanık, şunları kaydetti:

"Komisyon olarak bize gelen başvuruları, ilgili kurum ve kuruluşlardan cevaplarını alıp başvurucuya gönderiyoruz. Gelen başvurulardan bir çerçeve çiziyoruz. Bazen akut bir somut meseleye ilişkin değil ama yasama faaliyetine temel teşkil edebilecek bir çerçeveye işaret ediyor başvurucular. Bunları da not alarak ilgili kurum ve kuruluşlarımızla, bakanlıklarımızla paylaşarak onların bir sonraki çalışmalarında birtakım veri altlığı oluşturacak çalışmalara da özen gösteriyoruz.

Komisyonumuz incelemelerle yapılan başvuruların ilgili bakanlıklardan, kurumlardan cevaplarının alınmasıyla aynı zamanda kendisine gelen başvurular üzerinden bir anlamda bir genel değerlendirme ve yol paylaşımı yapıyor. Karşılıklı fikir alışverişi ortak bir değerlendirme oluşturmak için de çalışma yapıyoruz. Komisyonlarımızın hazırladığı raporların bir rehberlik katkısı olduğu kuşkusuz. Hem bize milletvekili olarak, komisyon olarak hem de ilgili bakanlıklara ve kurumlara rehberlik ediyor."

Yanık, Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna en çok hangi alanlarda başvuru yapıldığı konusuna da değinerek, "Bu dönemde komisyonumuza yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 70'ini Ceza ve Tevkifevlerinden gelen fiziki şartlarının yetersizliği ile ilgili yapılan başvurular, ikinci olarak da yargı kararlarıyla ilgili başvurular oluşturuyor" bilgisini paylaştı.