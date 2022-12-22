TBMM, Güzel’in vekilliğini oylayacak!

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Bilgiç, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, "Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde meydana gelen sel felaketi" hakkındaki gündem dışı konuşmasında, sel felaketi nedeniyle zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Selde herhangi bir can kaybı yaşanmamasının en büyük tesellileri olduğunu ifade eden Uslu, devletin ve hükümetin afetin yaşandığı ilk andan itibaren vatandaşın yardımına koştuğunu ve yaraları hızla sardığını; vatandaşların da "Allah devletimize zeval vermesin, Allah devletimizden, yöneticilerimizden razı olsun." dualarıyla memnuniyetlerini dile getirdiğini söyledi.

Uslu, AK Parti milletvekilleri olarak ilk andan itibaren sahada yer aldıklarını da belirterek, AFAD tarafından oluşturulan kriz merkezinde her türlü çalışmanın koordine edildiğini, gerekli tüm çalışmaların yapıldığını ve adeta bir seferberlikle bölgedeki hayat ve ticaretin iki gün içerisinde normale döndüğünü kaydetti. Sel felaketinde toplam 775 işyeri, 1250 konut, 1800 taşıt, 13 bin 400 dekar tarımsal alanın zarar gördüğünü bildiren Uslu, "Zarar gören tarım arazilerinin yaklaşık yarısı TARSİM kapsamında. Bu sisteme dahil olmayan ya da bir şekilde bu sistemden faydalanamayan çiftçilerimize devlet, hükümet olarak mutlaka destek olacağız. Çiftçimizin sonuna kadar yanındayız." diye konuştu.

AK Parti'li Uslu, afet bölgesine gönderilen toplam ödeneğin 130 milyon lirayı aştığını aktararak, zarar gören vatandaşların yaralarının sarılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Genel Kurulda, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı "Aksaray", İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz "Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluş günü" hakkında gündem dışı konuştu.

Meclis, dün ilk 7 maddesi görüşülen ekonomik düzenlemeleri içeren Torba Kanun Teklifi'nin bugün tamamlayarak yeni yıl tatiline çıkacak. Ayrıca dün görüşmelerine başlanan ve savunması okunan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi de 24 saat yasal sürenin ardından oylanacak. Terörist ile fotoğrafları çıkan Güzel'in vekilliği 5 oturuma mazeretsiz katılmadığı için milletvekilliğinin düşürülmesine kesin gözüyle bakılıyor. Oylaması sonucunda salt çoğunluk olan 301 oy aranacak.

TBMM Genel Kurulu, bugün görüşmelerin ardından, yılbaşı tatili sonrasında 3 Ocak 2023 Salı günü tekrar çalışmak üzere kapanacak.