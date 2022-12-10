TBMM Genel Kurulu'nda sahte evlilik tartışması!

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Kendisi o kadar büyük bir acz içindeki, ben eşimden özür diliyorum, benim sahte evlilik yaptığımı söyledi. Pes yani. Sen Meclis'in sistemine girersin benim eşimin hem kanun hem de Allah huzurunda helalim olduğunu bilirsin. Bunu söylemekle de çukurun çukuruna düştün'' dedi. CHP milletvekilleri ayağa kalkarak Soylu'yu yuhaladı.

Sahte evlilik tartışması

Soylu “Sahte evlilik yaptın” suçlamasında bulununca Altay, “Allah belanı versin… Terbiyesizlik yapma, alçak” yanıtını verdi. Altay “Normal resmi nikah memurları ile nikah yapıldı, arkadaşlarla yemek yedik, İçişleri Bakanı'nın o dönem görevden aldığı Ataşehir Belediye Başkanı ile fotoğraf çektirdik. Soylu bu nikahı sahte saydı. Sana niye suç işleri bakanı diyoruz?” dedi.

FETÖ’cü suçlaması

CHP'li Murat Bakan, Meclis Genel Kurulu'nda polis intihalarındaki artışa dikkat çekerek “Herkese saldıran, FETÖ yöntemleri kullanan trollerinden, haysiyet cellatlığı yapan çakma internet siteleri yetmedi, Türkiye senin bakanlığın döneminde dünyanın en büyük uyuşturucu kartellerinden Meksika kartelinin gözünü diktiği ülke oldu” dedi.

CHP’li Bakan’ın bu sözleri üzerine Bakan Soylu, “FETÖ'cü” dedi. Bunun üzerine CHP'li Bakan “Senden âlâ FETÖ'cü mü var? Sen FETÖ'nün Cumhurbaşkanı adayı idin darbe gerçekleşseydi. Sen 2017 referandumunda evet için FETÖ'nün talimatı ile çalıştın mı çalışmadın mı? Sen Türkiye'nin başını öne eğdirdin. İçişleri Bakanlığı kin ve nefretle yönettir.15 Temmuz'un finansörü dediğin Katar'a gittin” diye konuştu.