TBMM Genel Kurulu’nda gergin anlar!

TBMM Genel Kurulu’nda Aile ve Sosyal Hizmetler, Sağlık ve İçişleri Bakanlığı 2023 yılı bütçesi ile 2021 kesin hesap kanunu görüşmeleri devam ederken gün boyu devam eden gerginlik, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın konuşmasıyla zirve yaptı.

Altay, İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerine söz aldı. Altay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya elindeki 2 dosyayı göstererek, şunları söyledi:

"Pazartesi günü ortaya çıkan 6 yaşındaki çocuğumuza yönelik skandal, sapkınlık; söyleyecek kelime bulamıyorum, Türkiye'yi sarstı. Hükümetin duyarsızlığı; elbette kamu vicdanında olumsuz bir karşılık buldu. Ben de şöyle bir tweet attım: 'Böyle bir olayın gerçekleşmesi sapkınlıktır, ama hükümetin buna 3 gün sonra tepki vermesi felakettir.' Aynı görüşteyim.

Bakanlıklarımızın, hükümetin ciddi sorular noktasında daha duyarlı olmasını beklemek de muhalefetin ve parlamentonun en doğal hakkı. Çarşamba günü ayın yedisinde nöbetçiydim. Bütçe görüşmeleri yaptık. Ticaret Bakanımıza, Enerji Bakanımıza ve Çevre Bakanımıza teşekkür ettim. Şunun için: Bugün biraz önce gördüğümüz gibi, TBMM Genel Kurulu'na parmak sallama hadsizliğinde bulunmadıkları için. Tekrar onlara teşekkür ediyorum. Sayın Bakan; siz buraya bütçe istemeye geldiniz, para istemeye geldiniz. Bu Meclis'te hiçbir siyasi parti grubuna, hiçbir milletvekiline hadsizlik yapmak, parmak sallamak sizin işiniz değil. Buranın huzurunu daha fazla kaçırmayın. Belgeyse belge, bilgiyse bilgi. Bak bu konuşma dosyam, bu da senin yapacağın konuşmadan sonra açacağım dosya. Elinden geleni ardına koyarsan şerefsizsin."

Misliyle iade ediyorum

Engin Altay'ın bu sözlerine, AK Parti Grubu itiraz etti. Altay, sözlerini; "Ana muhalefet partisi liderine, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda aynı kelimeyi kullandı. Dün akşam tehdit tweetleri atıyor. Hiç sizi dinleyecek halim yok" diye sürdürdü.

AK Parti milletvekillerinin itirazı sürdü. Bunun üzerine Altay, "O kelimeyi genel başkanımız için iki defa kullandı, iki defa, bir kere değil. Plan bütçede bir kere kullandınız, sonra bir daha kullandınız. Misliyle size iade ediyorum" diye konuştu.

Altay, "Mesele şudur, devlet ile hükümeti karıştırmayacaksınız" dedi. Altay, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in mikrofonu kapatmak istemesi üzerine "Oradan aynı kelimeyi kullandı, bir defa müdahale ettin mi?" diye sordu.

Bilgiç, "Şimdi kullandı, nerede kullandı? Ne zaman kullandı?" dedi. Altay, AKP Grubu'na Bakan Soylu'nun parmak salladığını ifade ederek, "O sallıyor, önce ona söyle. İşinize bakın. Değerli arkadaşlar, devlet başka hükümet başka…" dedi.

Bilgiç, "İçtüzük hükümlerine uygun, kaba ve yaralayıcı söz söylemeden. Burada söylenmedi, sizin dışınızda kimse bu lafı etmedi" diyerek, birleşime 15 dakika ara verdi. Birleşime verilen aranın ardından CHP ve AKP'li milletvekilleri; kürsünün bulunduğu bölgeye yürüdü ve gerginlik bir süre devam etti.

Verilen aranın ardından CHP'li Altay konuşmasını tamamlamak üzere kürsüye geldi. Altay, "Hiç şüphesiz; hakareti kimse sevmez ama hakaret eden söylediğini duyar. Durum bundan ibarettir" dedi.