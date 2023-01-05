TBMM Genel Kurulunda dokunulmazlık fezlekesi tartışması çıktı!

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile ilgili hazırlanan dokunulmazlık dosyalarının TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonunun gündemine alınması, TBMM Genel Kurulunda konusunda tartışmaya neden oldu.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Karma Komisyon'da 1760 dokunulmazlık dosyası bulunmasına karşın Türkkan ve Başarır'ın fezlekelerinin gündeme alındığını belirtti.

Komisyonda, "hakaret" suçunu içeren 158 dosya bulunduğunu, Türkkan ve Başarır hakkındaki iki ayrı dosyanın cımbızla çekildiğini savunan Usta, "Son 10 yılda hakaret suçlaması nedeniyle Genel Kurula sevk edilmek üzere Karma Komisyon gündemine alınan tek dosya yok. Bu durum, adalet ve eşit uygulamayla bağdaşmıyor. Bu kadar çirkin siyaset ancak tükenmiş bir iktidarın yapacağı iş olur." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bunun bir "tükenmişlik alameti" olduğunu dile getirdi.

"İktidarın, muhalefete karşı tek silahının, tepesine çökülen yargı olduğunu" öne süren Altay, "Yargı silahıyla muhalefeti sindirmek, muhalefete bel bağlayanların umudunu kırmak murat ediliyor olabilir." diye konuştu.

İki fezlekenin gündeme alınmasının, seçim kararını alma arifesinde gündemi meşgul etmek olabileceğini ifade eden Altay, "Milli irade gasbına karşı CHP'den kimse normali beklemesin. Hiç şüphesiz demokratik, yasal sınırlar içinde o gök kubbe Erdoğan'ın başına ya yıkılacak ya yıkılacak; bunu da herkes böyle bilsin. CHP, 100 yıllık bir parti, kendi iktidarını düşünmedi ama Cumhuriyet'i demokrasiyle taçlandırmayı her şeyden ve herkesten çok düşündü. Bu yaşananları aslında demokrasimizin doğum sancısı olarak görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Başarır'ın, mahkeme basmadığını, hakimin talimatla verdiği bir karara tepki gösterdiğini savunan Altay, "Kim bir şehidin kardeşine küfreder? Lütfü Türkkan, Sayın Akşener'e sataşan vatandaşın şehit yakını mı, kardeşi mi olduğunu nereden bilecek? İnsani olarak ani refleksler sokaklarda bu tür olaylarda olur." dedi.

Altay, Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt'ın bu talimatı kimden aldığını açıklaması gerektiğini dile getirerek, "Yusuf Beyazıt gece rüyasında mı gördü yoksa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son duruşması olan 14 Aralık'tan bir gün önce sarayda 13 Aralık'ta yapıldığı gibi bir toplantı yapılıp böyle bir talimat mı geldi? Yusuf Beyazıt'a buradan hakaret ediyorum, sataşıyorum: Talimatla görev yapan bir Komisyon Başkanı Meclisin şan ve şerefini lekelemekten başka hiçbir işe yaramaz." sözlerini sarf etti.

AK Parti'li bir milletvekilinin Mersin'de görevini yapan polise "şerefsiz" diye hakaret ettiğini söyleyen Altay, "Bir işlem yaptın mı? Bak İYİ Parti'ye, Lütfü Bey en azından Grup Başkanvekilliğini bırakarak bir erdem gösterdi. Sen kahraman polise 'şerefsiz' diyen milletvekiline ne yaptın?" diye sordu.

Dokunulmazlık mahkeme basmayı kapsamaz

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, dokunulmazlığın, kıymetli bir yasal güvence ve milletvekilliğinin olmazsa olmazlarından olduğunu belirtti.

Dokunulmazlığın, hiç kimseye insan olmaktan kaynaklı hakların rencide edilmesi hakkını vermediğinin altını çizen Turan, "Dokunulmazlık; küfretmeyi, tahkir etmeyi, mahkeme basmayı asla kapsamaz." diye konuştu.

Toplumsal infial de göz önünde bulundurularak bir kararın alındığını kaydeden Turan, "Komisyon önündeki gündemi değerlendirmiştir. Komisyon kendi gündemine hakimdir. Daha ortada bir karar yok, bir talep var. Bunun üzerine Meclis toplanacak, komisyon ve Genel Kurul aşaması var." dedi.

Altay'ın, "Gök kubbeyi başınıza yıkarız." sözlerini eleştiren Turan, şöyle devam etti:

"Bunlar siyasi olarak ifade hakkının, becerisinin olmadığı zamanlarda tehdide, hakarete, küfre giden yolun başlangıcı. Ben de aslında bana yakışmayan bir üslupla 'Cirmin kadar yer yakarsın.' diyebilirim. Yakışmaz, yapmayın. Daha siyasi dil kullanmakta fayda olduğu kanaatindeyim. Ayrıca devlet adabı, nezaketi, üslubu söylediklerimizin içeriğini de ağırlığını da belirler. Bu millet, 21 yıldan beri bu dile imkan vermedi."

HDP'nin Hazine yardımı hesabına bloke konulması

TBMM İdare Amiri ve HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Anayasa Mahkemesinin (AYM), HDP'nin Hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulmasına karar verdiğini hatırlatarak, kararın hukuki değil siyasi olduğunu savundu.

AYM'nin, 7 milyon seçmenin iradesini yok saydığını ileri süren Toğrul, "Bloke siyasetiyle inancımızı, davamızı ve haklılığımızı durduramazsınız." ifadesini kullandı.

Grup önerileri görüşüldü

Bu tartışmaların ardından Genel Kurulda İYİ Parti'nin "Antalya ve Esenboğa havalimanlarındaki ihalelere" ilişkin grup önerisi görüşüldü.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, havalimanlarında kapasite artırımı gerekçe gösterilerek yapılan bakım, onarım ve ilave inşaat ihalelerinin kamuoyunda şaibeli olarak görüldüğünü ve rahatsızlık oluşturduğunu savundu.

İhalelerde sağlıklı rekabet ortamı sağlanamadığını öne süren Nuhoğlu, araştırma önergesinin kabul edilmesi çağrısı yaptı. Nuhoğlu, "Temize çıkarsanız seçimlere yüz akıyla girersiniz. Biz de mahcup oluruz. Üstelik böyle bir sonuçtan da memnun oluruz." dedi.

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan havalimanlarıyla ilgili planlama yaparken 5-10-25 veya 50 yılın ihtiyacını karşılayacak şekilde hareket ettiklerini belirtti.

Karar yeter sayısı bulunamadı

Antalya Havalimanı'nın kapasitesini 2007 ve 2009 yıllarında artırdıklarını, üç sene sonra süresi biten ihaleyi de hesaba katarak ihaleler yaptıklarını anlatan Arslan, "Aynı şeyi İzmir ve İstanbul'da da yaptık. Dünyanın her yerinde üç sene sonra süresi bitecek bir yap-işlet-devret var ise üç yıl boyunca da inşaat devam edecekse siz ihalesini yaparsınız ki yeni inşaat bitsin, bitmesiyle birlikte de işletmesi devam etsin. Yeni bir uygulama değil, Türkiye'de ve dünyada da bunun örnekleri çok." diye konuştu.

İYİ Parti'nin grup önerisinin oylanmasında iki kez karar yeter sayısı bulunamadı. Meclis Başkanvekili Haydar Akar, bunun üzerine birleşimi 10 Ocak Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.