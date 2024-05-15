TBMM Genel Kurulu'nda "mülakatla çoban alımı" tartışması!

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, konuşmasında, Kars'ta çoban alımları sırasında yapılan mülakat uygulamasını eleştirdi. Mülakatlarda sorulan soruları AK Parti sıralarına dönerek yönelten Alp, "Kars'a gelseniz sizi çoban bile yapmazlar" sözlerini sarf etti. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri, CHP'li Alp'a tepki gösterdi.

Yaşanan sözlü tartışma esnasında CHP'li Alp, "Grup Başkanvekilinin kolunda 2 milyonluk saat var." ifadelerini kullandı.

CHP'li Alp'in sözlerine karşılık yerinden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Mülakat konusunu eleştirmek, bu konuda bölgesinden açıklamalar yapmak ve örnekler vermeyi doğru karşılayabilirim. Kastını aşan bu konuşmayı bütün AK Partili vekilleri suçlama noktasına taşımayı nezaketsiz ve saygısız buluyorum. Şahsıma yönelik yapılan açıklamayı tamamen yersiz ve anlamsız buluyorum." dedi.

Devlet kademesinde iş yapmadığını belirten Yenişehirlioğlu, "Devlet kademelerinde hiçbir zaman vazife almadım ta ki milletvekili seçilinceye kadar. 28 yıl ceza avukatlığı yaptım. 13 tane romanım var. 250'den fazla da dizi oyunculuğu yaptım. Helal yolla satın aldığım saatimi takmaya devam edeceğimi söyledim. Hadisenin buraya getirilmesini son derece saygısız, anlamsız ve kastını aşan açıklamalar olarak görüyorum. Konuşmacıya aynen iade ediyorum." diye konuştu.

Daha sonra milletvekilleri yerlerinden söz aldı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan her kurulan ailenin toplumun geleceğine ekilen bir tohum olduğunu söyledi. Bu tohumların yeşermesinin tüm ülkenin kaderini belirlediğini vurgulayan Yerebakan, şunları kaydetti:

"Günümüz dünyasında ekonomik belirsizlikler, göç ve toplumsal normlardaki değişiklikler gibi birçok faktör aileleri etkilemektedir. Bunun yanı sıra aile içi iletişim eksikliği, zaman yönetimi sorunları, iş ve aile yaşamı arasındaki dengeyi sağlama zorunluluğu gibi içsel sorunlar da aileleri zorlamaktadır. Aileler toplumun dokusunu ören iplikler gibidir. Sağlam aileler güçlü toplumların temel taşıdır. Bugün Uluslararası Aile Günü'nde Bakanlığımızca açıklanan ailenin korunması ve güçlendirilmesi eylem planı ile aile değerlerine olan bağlılığımızı yeniden vurgulamaktayız. Bu stratejik plan, aile yapımızı daha da güçlendirerek aile fertlerinin desteklenmesini amaçlamaktadır."