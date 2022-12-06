TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ile İYİ Parti milletvekilleri arasında kavga çıktı

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, "Yargıya güvensizliği ortadan kaldıracak, hakim ve savcıların tarafsız, korkusuz karar vermesini sağlayacak, coğrafi teminat sözü yerine getirilmelidir." dedi.

İYİ Parti milletvekilleri, TBMM Genel Kurulunda görüşülen Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçeleri üzerine söz aldı.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, bağımsız ve tarafsız bir yargı erkinin sağlıklı bir ekonomi sisteminin de direği olduğunu söyledi. Yargıya güvenin, ekonomik kalkınmanın ön şartı olduğunu belirten Erel, adalete, yargıya güven yoksa ekonominin de yok olacağını kaydetti. Ekonomide dönüşüm ve reform yapılması gerektiğini vurgulayan Erel, ekonomik reformun yapılabilmesi için yargıya olan güvenin tesis edilmesinin birinci öncelik olduğunu belirtti.

Yapılan araştırmalara göre, 2004 yılında yargıya güven yüzde 65 iken, bugün yüzde 33'e kadar gerilediğini öne süren Erel, vatandaşların yüzde 67'sinin yargıya güvenini yitirdiğini söyledi. Erel, "Sadece kağıt üzerinde değil, uygulanma ve teşkilatlanma bakımından da aldığı kararları yüce Türk milleti adına verebilen tarafsız ve bağımsız bir yargı sisteminin acilen kurulması gerekmektedir. Yargıya güvensizliği ortadan kaldıracak, hakim ve savcıların tarafsız, korkusuz karar vermesini sağlayacak, coğrafi teminat sözü yerine getirilmelidir." diye konuştu.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı ise Türkiye'de 396 cezaevi bulunduğunu, 2023'te de 20 yeni cezaevi yapılmasının hedeflendiğini belirterek, 183 yeni okul binasının yapımının ise maliyet artışı nedeniyle iptal edildiğini kaydetti.

Subaşı, Avrupa Konseyi Space 2021 Raporu'na göre, 47 üye ülke arasında, en çok mahkumun olduğu ülkeler sıralamasında Türkiye'nin, Rusya'nın ardından ikinci sırada geldiğini belirtti. Hasan Subaşı, "Cezaevi kapasitesi yüzde 100 oranında tam dolu tek ülke. 19 bin 850 başvuruyla AİHM'de en çok başvuru yapan birinci ülkeyiz. En fazla hak ihlali kararı verilen ülke Türkiye'dir. Adaletsizliğin hakim olduğu ülkemizde yurttaşımız başka mecralarda hak aramak zorunda kalmıştır." diye konuştu.

"Sayıştay'ın daha etkin bir şekilde işini yapması mutlaka sağlanmalı"

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi de AK Parti hükümetlerinin kurumları asıl görevinden uzaklaştırdığını, bu kurumların başında Sayıştay'ın geldiğini savundu. Eskiden Sayıştay denetçilerinin raporlarını yazıp kurula sunduğunu, kurul eksik görürse tamamlattırdığını belirten Bahşi, son yıllarda, raporların yazımı sırasında müdahaleler geldiği yönünde duyumlar olduğunu söyledi.

Bahşi, şöyle konuştu:

"Yine bir başka duyum ise filigran sistemi. Yani Sayıştay raporlarının dışarıya sızmasını önleme amaçlı olarak, hangi bilgisayardan çıktı alındığının tespit edilmesi sistemi. Sayıştay Başkanına bu hususları sormak istiyorum: Bunlar doğru mudur? Sayıştay bir istihbarat teşkilatı haline mi getirilmiştir? Hukukun üstünlüğüne inanan her iktidar hesap verebilir, denetlenebilir olmak zorundadır. Bundan dolayı Sayıştay'ın daha etkin bir şekilde işini yapması mutlaka sağlanmalıdır."

"Caydırıcı bir denetim yetkisi olmalı"

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan da Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 2013 yılından itibaren şikayet başvurularını almaya başladığını anımsattı. Sadece 2021 yılında 18 bin 843 şikayet başvurusu yapıldığı bilgisini veren Kaplan, "Bu durum kurumun, kamu kurumlarının, vatandaşın hakkını korumada yetersiz kaldığının bir göstergesi. Hak arama, şikayet ve taleplerin karşılanmasında önemli bir rolü olduğunu düşündüğüm bu kurumun, daha etkin bir işleyişe sahip olması gerektiği kanaatindeyim. Görevi vatandaşın haklarını güçlü kamu kurumlarına karşı korumak olan bu kurumun daha caydırıcı bir denetim yetkisi olması gerekmekte." diye konuştu.

Genel Kurul'da gerginlik

Görüşmelerde söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, iktidar milletvekillerinden Genel Kurul'daki görüşmelere katılımın az olduğunu savunarak, "Uzun süre 286 milletvekilinden 4 kişiyle dinlediler, şu anda 8 arkadaş salonda; Milliyetçi Hareket Partisi'nde 48 milletvekilinden hiçbiri yoktu, şu anda 2 arkadaşımız salonda. Muhalefet partileri bütçede eleştiride bulunuyorlar. Bu bütçe kimin bütçesi? Bu bütçe, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, Cumhur İttifakı'nın, Recep Tayyip Erdoğan'ın başında olduğu veya tek kişilik hükümet sisteminin bütçesi. Şüphesiz o, bütçeyi grubuna emanet ederek yolluyor ama kimse yok."diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise "Bir görev kusuru, bir görev eksiği olsa bu millet bize yirmi bir sene bu işi yapma imkanı vermez. Sorun şu: Çok uzun bir takvim var, başka işlerimiz var, Anayasa çalışmalarımız var." yanıtını verdi. Turan, bu konuyu değerlendirirken zaman zaman Meclis'in mehabetine yakışmayan, küfürleşmeye varan kavgaların, sloganların olduğunun da değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Turan, "Kürsüdeki dinlenmeye ilişkin diğer hatiplerin de kanaatini almakta fayda var diye düşünüyorum. İnsanların buraya keyifle gelmesi lazım, saygınca gelmesi lazım, kürsüyü dinlemek için 'Muhalefet öyle bir eleştirsin ki ben not alayım' demesi lazım. Ama sadece ithamların, ilzamların olduğu bir atmosferden, takdir edin ki insanlar zaman zaman kaçarlar." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül de MHP'nin TBMM'de devam konusunda kendini ispata ihtiyaç duymayan bir grup olduğunu belirtti. Bülbül, şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi, kanunların çıkarılış sürecinde, bütçe görüşmelerinde, diğer bütün çalışmaların içerisine etkin katılım sağlayan, büyük bir disiplinle devamlılığı temin eden bir siyasi parti grubudur. Bizler kalkıp da burada 'Görevimiz gereği şu kadar kişi olsak yeter, bunun da ötesi gereksiz' diye bakacak değiliz; bütün arkadaşlarımızın gruba devamlılığını temin etmeye çalışıyoruz. Ancak milletvekillerinin görevlerinden bir tanesi de Genel Kurulu takip etmektir, bu çok önemli bir vazifedir. 'İktidar partisi' veya 'muhalefet partisi' diye bir ayrımı yoktur, Genel Kurulu takip vazifesi açısından. İktidar iktidar görevini yaparken muhalefet de muhalefet görevini yapacaktır."

Daha sonra İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz kürsüye geldi. Beyaz ile AK Parti milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine AK Parti ile İYİ Parti milletvekilleri arasında kavga çıktı. Kavga bir süre daha devam edince Meclis Başkanvekili Haydar Akar birleşime ara verdi. Verilen arada da devam eden kavga sırasında İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs yaralandı. Meclis revirinde müdahale edilen Örs, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.