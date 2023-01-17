TBMM Genel Kurulu Uludağ’ı görüşecek!

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Adan, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz, "memur maaşlarına yapılan yüzde 30 zam" konusunda yaptığı konuşmada, devlet memurlarının ekonomik sorunları çözülemediği için memurların ne işinde ne de hayatında mutlu olduğunu söyledi.

Devlet hastanelerinde yoğunluk ve doktor yetersizliği sebebiyle randevu sıkıntısı yaşandığını savunan Beyaz, "Sağlıkta reform yaptığınızı söyleyen sizler, 20 yıllık iktidarınızda neredeyse sağlıkta çöküşün mimarları oldunuz." dedi.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, tütün üreticilerinin hakkının çalındığını, bir kilogram tütünün maliyeti 85 TL iken toptancıların 55 liradan almak istediğini belirterek bu duruma engel olunması için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığına çağrıda bulundu.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, hedeflerinin enerjide tam bağımsız Türkiye olduğunu ifade ederek "Dünya genelinde 100'den fazla ülkede bu işleri yapan küresel bir firma, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının yaptığı bu rezervi doğruladı. Tüm dünyayı inandırdık, sadece bizim muhalefeti inandıramadık." dedi.

"Karadeniz gazını yabancı ortakların çıkaracağı" yönündeki iddialar olduğunu anlatan Çolakoğlu, "Sakarya Gaz Sahası'nda, Zonguldak açıklarında 710 milyar metreküplük gazı tamamıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza bağlı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ekipleri çıkaracak. Türkiye'nin yerli gazını bizim insanımız çıkaracak ve bizim insanımız kullanacak." diye konuştu.

Sırasıyla grup önerilerinin görüşülmesinin ardından TBMM Genel Kurulu'nda Uludağ'ın korunması, geliştirilmesi, tanıtılması ve farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin Uludağ Alan Başkanlığında toplanmasını öngören Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifini görüşülecek.