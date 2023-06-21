TBMM Genel Kurulu toplandı!

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimin başında üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, "Zonguldak'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu ve Uzun Mehmet'i Anma Günü"nü kutladı.

Çolakoğlu, Zonguldak'ın gelişmesinde büyük pay sahibi olan, 8 Kasım 1829'da taşkömürünü bulan Uzun Mehmet ile maden şehitlerini rahmetle andı. 102 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları önderliğinde bağımsızlık ve özgürlük mücadelesiyle Zonguldak'ın Fransız işgalinden kurtarıldığını ifade eden Çolakoğlu, kurtuluşunun ardından da Zonguldak'ın Türkiye'nin ekonomik gelişimine önemli katkılar sağladığını söyledi.

CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Karaman'ın il oluşunun 34. yıl dönümünü kutladı. Karaman'ın birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirten Ünver, kentin Türk tarihi açısından da önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Yeşil Sol Parti Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp de Bitlis'in sorunları hakkında konuşma yaptı. Konuşmaların ardından siyasi parti gruplarının önerileri görüşülmeye başlandı.

Bu görüşmelerin ardından bağımsız milletvekillerinin durumu nedeniyle ertelenen 4 ihtisas komisyonuna üyelerin seçimine geçilecek.