TBMM Genel Kurulu toplandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılının ilk birleşimini açtığını belirten ve hayırlı olmasını dileyen Akar, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül "Antalya'nın sorunları", AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir "Terör mağduru aileler ve çocuk şehitler", CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir "Hatay ilinin sorunları" konularında gündem dışı konuştu.

Bülbül, Antalya'da çok ciddi bir kira sorunu olduğunu belirterek, kiralarda yüzde 700-800'e varan artışlar olduğunu söyledi.

Ürün fiyatı belirlenirken hiçbir üreticinin görüşünün alınmadığını dile getiren Bülbül, halde 4-5 kişilik komisyonun ürün fiyatı belirlediğini kaydetti.

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, Diyarbakır'da, 3 Ocak 2008'de PKK'lı teröristler tarafından bomba yüklü araçla dershane önünde gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden eğitim şehitlerini rahmetle andı.

Saldırıda AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat'ın oğlu Eren Eronat'ın da şehit olduğunu, Eronat'ın 15 sene önce yüreğine bir kor düştüğünü ifade eden Aydemir, "Kürt düşmanları, bir Kürt evladını katlettiler." dedi.

Aydemir, "İmansız örgütün bir ismi çıkıp, bir bölücü başı çıkıp, siyaseti tanzim etmek üzere resmen teknik direktörlük pozisyonu alıyor. Eğer onun o sözlerini naksetmeyecek bir duruşumuz olmazsa işte o yerin altına gönderdiğimiz çocukların ruhları bizi iflah etmez." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'li Tokdemir, Hatay'ın üvey evlat gibi görüldüğünü, hizmet alamadığını iddia ederek, "Hatay'ın suçu, günahı ne?" diye sordu.

Yüksek elektrik faturaları karşısında çiftçilerin ezildiğini savunan Tokdemir, Reyhanlı Barajı'nın bitmediğini, bitmeyen barajın açılışının yapıldığını öne sürdü.