TBMM Genel Kurulu toplanamadı!

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşimi açtıktan sonra katip üyelerin yerini almaması üzerine Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını belirtti. Karaca, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Yerel seçimler öncesi alınan prensip kararı gereğince TBMM Genel Kurulu bayram sonrası 16 Nisan 2024 tarihine kadar toplanmayacak. Bu nedenle bayram tatili öncesindeki hafta boyunca TBMM Başkanlık Divanı oluşmayacak ve Genel Kurul aç-kapa yapacak.