TBMM Genel Kurulu, EYT'yi görüşmeye başladı!

TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti, CHP ve HDP'nin grup önerilerinin görüşmeleri tamamlandı. Bu önergeler kabul edilmedi. Ardından kamuoyunda EYT Kanun Teklifi olarak bilinen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesine geçildi.

İlk çapta 2 milyon 250 bin, ardındanda 5 milyon kişiyi kapsayan kanun teklifine ilişkin AK Parti'nin verdiği önerge ile TBMM Genel Kurulu çalışacak. Bu gece teklifin tamamlanması ve bu hafta Resmi Gazete'de yayınlanması ile EYT'liler başvuru yapabilecek.

Dijital ortamdan da yapılabilecek olan emeklilik başvurularıyla beraber hak sahipleri Nisan 2023 tarihinden itibaren emekli maaşlarını alacaklar. Ayrıca bu hak sahipleri de bu yılın bayram ikramiyelerini de hak etmiş olacaklar.